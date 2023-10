Met reeds twee grote en een kleinere Spider-Man game die steevast goed ontvangen worden, is de rek in de franchise er nog lang niet uit. Hoewel Marvel’s Spider-Man 2 pas een paar dagen verkrijgbaar is, kan men het toch niet laten om een beetje vooruit te kijken.

Zo ook de Friends Per Second podcast die game director Bryan Intihar te gast had. Tijdens het gesprek kwam ook een potentiële derde game ter sprake en Intihar steekt niet onder stoelen of banken dat dit tot de mogelijkheden behoort. In zijn woorden:

“If Spider-Man 1 and Miles Morales were like our Iron Man, and Spider-Man 2 was like a Civil War, where logically do we go from there? I think it would be pretty epic. But, you know, we’ll see,”