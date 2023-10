Nog geen drie maanden geleden kwam het nieuws naar buiten dat Resident Evil 2 Remake het best verkochte deel in de franchise is. Nu heeft de game een nieuwe mijlpaal behaald en hetzelfde geldt voor Resident Evil 3 Remake.

Begin augustus waren er 12,6 miljoen exemplaren van Resident Evil 2 Remake verkocht en dat aantal is nu gestegen naar 13,13 miljoen. Voor Resident Evil 3 Remake stond het aantal verkochte exemplaren in augustus op 7,6 miljoen en dat is nu toegenomen tot 8,04 miljoen. Dit deel nadert nu de verkoopaantallen van Resident Evil Village, die 8,3 miljoen exemplaren heeft weten te verkopen.

Van de gehele serie zijn nu 150 miljoen exemplaren verkocht. Dat is vier miljoen meer dan de laatste keer dat de verkoopcijfers van deze bekende franchise werden bekendgemaakt, eind juni.