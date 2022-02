De laatste jaren kregen we meermaals pareltjes voorgeschoteld in de Resident Evil franchise. Denk hierbij maar aan het enorme succes van Resident Evil 7 en 8, maar zeker ook de geslaagde Remakes van deel 1 en 2. Het zal je dan vast ook niet verbazen dat deze franchise hoog scoort in de ‘Platinum titels’ van Capcom. In totaal kent de franchise intussen al meer dan 123 miljoen digitaal verkochte en verscheepte fysieke exemplaren.

Bovenaan die lijst staat Resident Evil 7: Biohazard met 10.6 miljoen verkochte exemplaren. Een erg mooie tweede plaats gaat naar de Resident Evil 2 Remake, die 9.3 miljoen aantikt. Zowel Resident Evil 5 als 6 heeft een totaal van 8.1 miljoen exemplaren en Resident Evil 8: Village, de meest recente game in de franchise, heeft nu al 5.7 miljoen exemplaren bereikt. De Resident Evil 3 Remake maakt het rijtje af met 4.9 miljoen.

Mooie cijfers dus, die zeker en vast een mooie toekomst voorspellen voor de franchise. Laat het volgende deel maar komen!