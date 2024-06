Bijna alles wat Capcom aanraakt verandert in goud. Eén van hun paradepaardjes is natuurlijk de Resident Evil franchise, die steevast goed verkoopt. Een paar jaar terug, in 2019 om precies te zijn, verscheen de remake van het tweede deel en die heeft nu de status bereikt van de best verkopende game in de franchise ooit.

Capcom heeft op X laten weten dat Resident Evil 2 Remake in juli 2022 de 10 miljoen verkopen was gepasseerd. Dat is bijna 2 jaar terug en in die tijd zijn er nog een kleine 4 miljoen verkopen bij gekomen, want het totaal staat nu op een indrukwekkend aantal van 13,9 miljoen verkochte exemplaren.

“Resident Evil RE:2 surpassed 10 million copies sold in July 2022, and is currently the highest-selling game in the series, having sold over 13.9 million copies! At the time, we were staying at home, so we weren’t able to celebrate, but we were finally able to do so. The positive feedback from everyone who has played the game is encouraging to all of our staff!”