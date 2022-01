Met de release van Resident Evil 7 wist Capcom de juiste snaar te raken bij de fans en eigenlijk zijn de laatste twee delen dan ook niets anders dan succesvol geweest. Zo kregen we in Resident Evil 7 een claustrofobische ervaring voorgeschoteld, waarin de franchise meer richting de roots ging en in Resident Evil 8: Village gingen we weer meer naar een semi-open wereld.

Beide games werden goed ontvangen en de laatstgenoemde blijkt het ook erg goed te doen volgens de laatste cijfers. Zo blijkt dat Resident Evil 8: Village maar liefst meer dan 5.7 miljoen keer verkocht is. Het gaat hier dan om de digitale verkopen en fysiek verscheepte exemplaren gecombineerd. Ook Resident Evil 7 doet het nog steeds erg goed. Dat deel heeft nu al meerdere jaren achter elkaar een miljoen verkochte exemplaren opgeleverd.

Wil je meer weten over het meest recente avontuur in de Resident Evil reeks? Lees dan zeker even onze review van Resident Evil 8: Village.