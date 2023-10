Dead Space en diens vervolg zijn geweldige games, maar het derde deel viel wat tegen. Fans van de serie waren helemaal niet te spreken over Dead Space 3, omdat dit deel zich minder op survival horror richtte. Co-producer Chuck Beaver heeft nu laten weten dat de gekozen richting niet de keuze van de ontwikkelaar was.

Beaver meldt in een CaptainBribo podcast dat Visceral Games de opdracht kreeg om van Dead Space 3 geen horror-titel te maken. Er moest namelijk gebruik worden gemaakt van mechanieken van andere genres. Dit zou nieuwe gamers aantrekken.

Deze keuze zorgde alleen niet voor het beoogde doel, want er werd geen nieuwe groep gamers aangesproken. Wel haakten veel fans van de serie af, omdat er werd afgestapt van het genre waardoor de franchise zo geliefd was.

“We weren’t allowed to make a horror game from the beginning. The plan [with Dead Space 3] was that we’d expand into other gameplay genres. All those bits together not only didn’t generate a new audience, they lost the old audience”