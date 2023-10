FromSoftware is op het ogenblik één van de meest populaire ontwikkelaars. Dit is te danken aan titels zoals Dark Souls en éen van de beste games van het vorige jaar: Elden Ring. De Japanse ontwikkelaar wil flink gaan uitbreiden, want zij zoeken een sloot aan nieuwe mensen.

IGN Japan meldt dat FromSoftware een groot aantal vacatures heeft geplaatst. Noem maar een functie voor een game-ontwikkelaar op en de Japanse studio is ernaar op zoek, van engineers tot PR mensen. Het extra personeel is nodig om de verschillende projecten waar de ontwikkelaar aan werkt te ondersteunen.

Welke games dit zijn is nog een raadsel. Het enige waar we van op de hoogte zijn van waar de Japanse ontwikkelaar aan werkt is een uitbreiding voor Elden Ring, die mogelijk in februari wordt uitgebracht.