We gaan langzaam maar zeker richting het einde van 2023 en dat betekent tevens dat we een blik op de toekomst kunnen gaan werpen voor wat betreft aankomende releases. Nu zal het een gigantische klus zijn om dit jaar te overwinnen, maar de eerste maanden van 2024 zien er in ieder geval goed uit met games als Like a Dragon: Infinite Wealth, Tekken 8 en Final Fantasy VII Rebirth.

Daar mogen we misschien nog een release aan gaan toevoegen. Volgens de laatste geruchten – ditmaal bij monde van YouTuber Ziostorm – zal FromSoftware de uitbreiding Shadow of the Erdtree voor Elden Ring in februari gaan uitbrengen. Daarvoor zal de ontwikkelaar nog wel ten tonele verschijnen tijdens The Game Awards van Geoff Keighley om nieuwe beelden en dus de releasedatum te delen.

Ziostorm geeft echter wel aan dat zijn bronnen niet geverifieerd zijn en zijn verhaal dus vooralsnog een gerucht is. De Japanse studio was vorig jaar wel aanwezig om de Game of the Year-award in ontvangst te nemen en men onthulde tevens Armored Core VI: Fires of Rubicon.