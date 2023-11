Op 25 oktober bracht Studio Wildcard de remake van ARK: Survival Evolved uit. Tijdens het Xbox Partner Preview-evenement van afgelopen maand kondigde de uitgever aan dat de remake getiteld ‘ARK: Survival Ascended’ in november zou worden uitgebracht voor de Xbox. Nu heeft het team laten weten dat de game op 14 november naar de Xbox Series X|S komt. De PlayStation 5-versie wordt later deze maand uitgebracht.

De consoleversie zal volgens de ontwikkelaar dezelfde functionaliteiten bevatten als de pc-versie. Daarnaast zal cross-play tussen Xbox, pc en PlayStation direct beschikbaar zijn. Over de Xbox-release zei de ontwikkelaar het volgende:

“We’re on track for a November 14th (Tuesday) launch day! As we get closer to the launch, we’ll share more information on precisely when it should be available for you to download. The Xbox version will be up-to-spec with the latest PC functionality as of Nov 14, and will launch directly into crossplay with the PC version (along with new servers, including Xbox-only servers).”