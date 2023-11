Studio Wildcard is de afgelopen tijd druk bezig geweest met ARK: Survival Ascended en de release verliep niet helemaal gladjes. De game werd regelmatig uitgesteld en verscheen met de nodige problemen op 15 november voor de Xbox Series X|S. Het was al bekend dat de PS5-versie eind deze maand zou verschijnen en dat is inmiddels een feit.

De game is vanaf vandaag te downloaden in early access fase op de PS5. Spelers die de game aanschaffen, moeten mogelijk wel wachten totdat de servers live gaan. Deze gaan live op ‘9 AM PT’ wat hier in Nederland rond 18:00 uur zal zijn. Er zullen bonus rates beschikbaar zijn zodat spelers de Xbox en pc spelers kunnen bijhouden.

In de PS5-versie is echter nog wel een probleem achtergebleven. Het ‘Join Failure’ probleem wat eerder al aangepakt werd in de andere versies kon nu niet worden meegepakt. De oorzaak was nog niet gevonden toen de versie al voor goedkeuring naar Sony was doorgestuurd. Dit probleem zal worden opgepakt met één van de eerstvolgende patches.

The join failure issue we previously fixed on PC/Xbox is going to be present on PlayStation until our next patch goes through certification.

We hadn’t identified the issue at the time of submission so it won’t be available at the time of launch.

We will keep you updated!

— ARK: Survival Ascended (@survivetheark) November 28, 2023