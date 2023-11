Studio Wildcard heeft aangekondigd dat de Xbox Series X|S en Windows Store versie van ARK: Survival Ascended is uitgesteld. Dit deed de studio de dag voor de geplande lancering. De reden voor het uitstel ligt volgens de ontwikkelaar aan het certificatie proces, dat nog niet is afgerond.

De ontwikkelaar verwacht dat het spel later deze week beschikbaar zal zijn, maar een specifiekere datum en tijd zal nog bekend worden gemaakt zodra er meer informatie beschikbaar is. Wat dit betekent voor de PS5-versie is nog onduidelijk. De verwachting is dat de PlayStation 5-versie van het spel niet geraakt wordt door dit uitstel.

ARK: Survival Ascended is nu wel beschikbaar in early access op pc.

Xbox and Windows Survivors, the game is still going through the certification process and will not be releasing on Tuesday.

We are expecting it to release it later this week, but, we’ll update with a more precise time when we have it.

— ARK: Survival Ascended (@survivetheark) November 13, 2023