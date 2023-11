Na meerdere keren uitstel is de Xbox-versie van ARK: Survival Ascended eindelijk beschikbaar op de Xbox Series X|S. Het constante uitstellen van de release is echter nog niet voorbij, want de release van ARK: Survival Ascended voor de PlayStation 5 is nu officieel uitgesteld naar begin december.

Xbox-spelers zullen kunnen profiteren van snellere progressie om zo wat dichterbij pc-spelers te komen, die het spel al een aantal weken kunnen spelen. Ondertussen werkt Studio Wildcard aan het oplossen van problemen in de PS5-versie en aan het voorbereiden van de cross-platform functionaliteit.

ARK: Survival Ascended is nu beschikbaar in early access op de pc en Xbox.