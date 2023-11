Red Dead Redemption 2 kwam in 2019 uit en Grand Theft Auto V is al meer dan 10 jaar op de markt. Toch blijven beide titels maar verkopen. Nu hebben beide games wederom een nieuwe mijlpaal bereikt.

In augustus werd bekendgemaakt dat er al 185 miljoen exemplaren van GTA V waren verscheept. De teller is inmiddels voorbij de 190 miljoen. Red Dead Redemption 2 was in augustus 55 miljoen keer verscheept, dat is nu meer dan 57 miljoen exemplaren.

Als dit zo doorgaat, dan kan Rockstar Games volgend jaar over de 200 miljoen gaan met Grand Theft Auto V en er kunnen meer dan 60 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2 zijn verscheept.

Liefhebbers van Grand Theft Auto hebben voor dit jaar in ieder geval wat om naar uit te kijken. Begin december zal namelijk de eerste trailer van Grand Theft Auto VI worden getoond.