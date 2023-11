Eerder vandaag heb je kunnen lezen dat Rockstar Games mogelijk deze week nog de officiële aankondiging van Grand Theft Auto VI zou doen. Dit op basis van een bericht van journalist Jason Schreier die tevens stelt dat er in december een trailer verwacht mag worden.

Een paar uur later heeft Rockstar Games via X een bericht uit doen gaan en daarin krijgen we min of meer bevestiging. De ontwikkelaar laat weten dat we begin december de trailer van Grand Theft Auto VI mogen verwachten. Wanneer precies is niet bekend, maar lang gaat het in ieder geval niet meer duren. Verdere details zijn afwachten.

Next month marks the 25th anniversary of Rockstar Games.

Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about — without you, none of this would be possible, and we are so grateful to all of you for sharing this journey with us.

In 1998, Rockstar Games was founded on the idea that video games could come to be as essential to culture as any other form of entertainment, and we hope that we have created games you love in our efforts to be part of that evolution.

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

Thank you,

Sam Houser