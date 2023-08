Red Dead Redemption ligt momenteel onder vuur, omdat veel gamers het niet eens zijn met de hoge prijs van de aankomende port voor de Nintendo Switch en PlayStation 4. Terwijl dat de gemoederen bezighoudt, heeft Rockstar in de tussentijd ander nieuws gemeld. De opvolger valt namelijk nog steeds in de smaak bij gamers. Er zijn namelijk al meer dan 55 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2 verkocht.

Het tweede Red Dead Redemption deel viert bijna zijn vijfde verjaardag, maar het spel blijft nog steeds als warme broodjes over de toonbank gaan. Rockstar meldde vorig jaar rond dezelfde tijd eveneens de totale verkopen, en toen stond de teller op 44 miljoen. Er zijn in een jaar tijd dus 11 miljoen extra exemplaren verkocht. Dat is erg indrukwekkend voor een titel die in oktober 2018 is uitgekomen.