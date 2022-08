Je kan vinden van Rockstar wat je wilt, je kan niet ontkennen dat hun games succesvol zijn. Dit blijkt ook weer uit de nieuwe verkoopcijfers van Red Dead Redemption 2.

Afgelopen mei kwam het nieuws naar buiten dat het tweede deel van Red Dead Redemption al meer dan 44 miljoen keer verkocht was. We zijn nu drie maanden verder en in die tijd zijn er nog één miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank gegaan, wat het totaal op meer dan 45 miljoen brengt.

Het spel is hierdoor de op één na best verkochte game in de Verengde Staten van de laatste vijf jaar. De gehele franchise is goed voor 68 miljoen verkochte exemplaren.