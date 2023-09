Red Dead Redemption werd recent uitgebracht voor onder andere de Nintendo Switch, waarna de logische vervolgvraag is of het tweede deel ook naar het platform van Nintendo komt. Die indruk werd gewekt nadat het platform bij de titel kwam te staan bij de Braziliaanse ratinginstantie.

Dit is doorgaans een goede bron van informatie omtrent de potentiële aankondiging van nieuwe titels of nieuwe platformen. In dit geval lijkt het echter op een domper uit te lopen, want de vermelding van de Nintendo Switch bij Red Dead Redemption 2 is weer verdwenen.

Het weghalen is doorgaans enkel gebruikelijk als er een fout is gemaakt, want bij het lekken van titels op deze manier worden er geen aanpassingen gedaan. Het ziet er dus naar uit dat het domweg om een foutje ging, maar blijven dromen over een eventuele komst in de toekomst mag altijd.