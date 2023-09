Red Dead Redemption 2 is op verschillende platformen verkrijgbaar, maar de Nintendo Switch ontbreekt vooralsnog. Er bestaat echter een goede kans dat de titel van Rockstar Games ook zijn weg zal vinden naar het systeem van Nintendo.

Er is namelijk een registratie van de Nintendo Switch versie opgedoken bij de Braziliaanse rating board. Het is onduidelijk wanneer de Nintendo Switch versie in het bestand van de instantie is opgenomen, maar veelal betekent dit dat er iets in de pijplijn zit.

Na de release van de eerste game vorige maand, is het op zich een logische stap om ook Red Dead Redemption 2 naar de Nintendo Switch te brengen. Rockstar Games moet officieel nog een aankondiging doen en bij nieuws lees je het hier.