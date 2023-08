Rockstar onthulde van de week de nogal discutabele port van Red Dead Redemption voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch, waar Take-Two topman Strauss Zelnick het prijskaartje van € 50,- nog “commercieel accuraat” noemde.

Diezelfde Zelnick heeft nu tijdens de verantwoording van de cijfers van het afgelopen kwartaal weer wat meer verteld over de aanhoudend hoge verkoopcijfers van Grand Theft Auto V, en die zijn niet mals.

Het vijfde deel is namelijk sinds de release in 2013 meer dan 185 miljoen keer(!) verscheept. Het helpt natuurlijk enorm dat de game over meerdere generaties opnieuw is uitgebracht, maar desalniettemin zijn het nog steeds bizarre cijfers. Zo heeft GTA V meer mensen bereikt dan alle The Legend of Zelda-games bij elkaar opgeteld.

Take-Two en Rockstar hopen die cijfers te overtreffen met Grand Theft Auto VI, die naar verluidt voor eind maart 2025 moet gaan verschijnen.