Dat Rockstar Games al geruime tijd werkt aan Grand Theft Auto VI is reeds bekend, maar de vraag tot op heden is nog altijd wanneer we de game precies mogen verwachten. Tijdens een presentatie van de financiële cijfers heeft uitgever Take-Two Interactive daar geen concreet antwoord op gegeven, maar wel wat hints.

Take-Two Interactive verwacht namelijk in het komende fiscale jaar, dat op 1 april 2024 begint en tot 31 maart 2025 duurt een nieuw record niveau wat betreft operationele performance. In eenvoudige woorden: de uitgever verwacht dat ze een record zullen bereiken qua inkomsten en er is maar één titel die dat echt kan realiseren.

Dit suggereert dat Grand Theft Auto VI in het komende fiscale jaar verschijnt en dat ergens in de hierboven genoemde tijdspanne. Dit kan betekenen dat de game al zo vroeg als in april 2024 in de winkels ligt, al zien we de titel eigenlijk pas tegen het einde van volgend jaar uitkomen.