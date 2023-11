Review | Afterglow Wave Wired Controller (Xbox & pc) – Over het algemeen zijn pro controllers vrij dure apparaten. Zo hebben we Scufs, Nacons en ook de DualSense Edge van Sony als opties om aan te schaffen. Daarnaast biedt Microsoft zijn eigen Xbox Elite Wireless controller Series 2 voor een flink prijskaartje aan en dat allemaal voor een paar extra knoppen (en functies). Wil je echter alleen maar die paar extra knoppen op de achterkant van je controller hebben? Dan hebben wij een goedkoper alternatief voor je: de PDP Afterglow Wave Wired Controller voor de Xbox & pc. In deze review zullen we onderzoeken of deze budget pro controller een relevante keuze is als je net even wat meer houvast nodig hebt tijdens het gamen.

Een zeer opvallend design

Het valt niet te ontkennen dat de Afterglow Wave Wired Controller (hierna Afterglow) lekker opvallend is als het gaat om zijn design. De Afterglow is beschikbaar in de kleuren rood, blauw, zwart en paars. In ons geval hebben wij de paarse variant ontvangen, die lekker extreem voor de dag komt. De voornaamste feature van de Afterglow is natuurlijk dat de zijkanten van de controller voorzien zijn van LED-verlichtingen in de vorm van golven. Een echt Afterglow effect om zo maar te zeggen. Ook de pookjes zijn nog voorzien van LED-verlichting, zodat het plaatje compleet is.

De Afterglow biedt echter een paar leuke extra’s in tegenstelling tot de normale Xbox Series controller. Natuurlijk de verlichtende elementen, maar je hebt aan de achterkant twee extra shortcut-knoppen. De D-pad kun je als snelkoppeling gebruiken om het volume te regelen en je kunt via de PDP-app op de Xbox alles configureren. De Xbox-Home knop heeft in dit geval geen LED-verlichting, maar dat wordt qua indicator gecompenseerd met een mini-LED lampje erboven. Als laatste bijzonderheid heb je rechtsboven de mini-jack aansluiting nog een shift-knop, waarmee je de secundaire functies van de D-pad kunt gebruiken. Hoewel de prominente LED-golven van deze controller een ‘acquired taste’ is, weet de controller wel veel te bieden qua functies.

Een pretpakket!

Zoals de naam al weggeeft is de Afterglow Wave Wired Controller bekabeld. Zo krijg je er een stevige 2,5 meter USB-C kabel bijgeleverd, zodat je er in de meeste setups wel mee uit de voeten kunt. Hoewel dit het enige is wat je erbij krijgt, gebeurt het meeste op software gebied. Gezien de controller officieel gelicenseerd is door Xbox kun je een PDP-app downloaden om alles van de Afterglow te configureren (zowel Xbox, maar ook op pc). Denk hierbij aan het instellen van de shortcut-knoppen, de deadzones van de triggers, de LED-verlichting aanpassen qua effecten en kleur, en je kunt natuurlijk ook alle knoppen remappen. Het is echter jammer dat je niet meerdere profielen kunt opslaan voor verschillende games, dus je dient altijd je huidige profiel aan te passen per game die je speelt.

Wat het meest uitgebreid is, zijn de functionaliteiten rondom het reguleren van het geluid. Met de eerder genoemde shift-knop kun je met de D-pad je voice/game chat on-the-fly aanpassen door naar links of rechts te drukken. Voor het regelen van het normale volume kan dit door naar boven of onder te klikken op de D-pad. Om maar meteen in te gaan op het audio-aspect van de controller: qua geluidschip is er geen verschil met een normale Xbox Series controller, dus hier hebben we weinig over te melden behalve dat het geluid via de mini-jack aansluiting gewoon prima is. De Afterglow heeft qua software en functionaliteiten alles mooi op een rijtje.

Op budget kunnen pro gamen

De ergonomie is wat de Afterglow betreft ook gewoon goed. Mede doordat het in kern een normale Xbox Series controller is, voelt het gewoon vertrouwd aan. Toch bespeuren wij een paar kleine verschillen. De pookjes hebben een klein beetje minder weerstand dan de reguliere controllers, waardoor ze wat soepeler bewegen. Ook steken de bumper-knoppen een klein beetje meer uit. Qua comfort valt daar niks op aan te merken, dus deze tweaks merk je amper in de praktijk. Ook de shortcut-knoppen zijn zeer fijn in gebruik: het zijn grote pads die je gemakkelijk kunt indrukken, die ook nog eens fijne feedback hebben qua klik. Doordat het een bedrade controller betreft, mis je bovendien het extra gewicht van een accu.

Inmiddels zul je je ongetwijfeld afvragen: wat kost deze ‘pro’ controller van PDP? Voor ongeveer € 45,- haal je er al een in huis. Als je dus op zoek bent naar een controller met shortcut knoppen, maar je wilt er niet je nier voor moeten verkopen, dan kunnen wij de Afterglow van harte aanbevelen. Het enige wat het totaalplaatje van dit budgetwonder afgemaakt zou hebben, zouden triggerstops zijn geweest. Hoewel je dus via software de deadzone kunt aanpassen, geniet een fysieke begrenzing altijd de voorkeur. Tegelijkertijd mogen we zeker niet klagen over wat je voor het huidige prijskaartje krijgt, dus het zit wel snor met deze Afterglow controller.