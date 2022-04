Review | Scuf Instinct Pro (Xbox) – Een pro controller uitbrengen voor de Xbox? Het is een lastige bedoeling, gezien Microsoft zelf al met een ijzersterke optie is gekomen. Zo is de Xbox Elite Series 2 een van de betere pro controllers die je op de markt kunt vinden. Een flinke uitspraak is het zeker, maar gezien de prijs die je ervoor moet neertellen en hetgeen je ervoor terug krijgt, kan de consument niet ontkennen dat het een goede deal betreft. In dit vaarwater bevindt de Instinct Pro zich nu. Een nieuwe pro controller van Scuf, die volledig compatibel is met de Xbox Series X|S. In deze review bekijken we of de controller voldoet aan onze verwachtingen en of het een interessante optie is voor een gamer die net dat beetje extra onder zijn vingers wil hebben.

Je opties zijn eindeloos

Het is een gegeven dat je bij Scuf volledig naar eigen smaak je controller kan samenstellen en bestellen. Om een beetje een eerlijk oordeel te kunnen vellen over de Instinct Pro, gaan we uit van de versie die je kaal krijgt. Zo kom je uit op een prijskaartje van € 219,99 voor een normale grijsgekleurde Instinct Pro. Er zijn ook meerdere opties met een andere kleur, alleen zijn die € 232,99. Voor de rest kan je alle details aanpassen, zoals een andere front cover op de controller, andere kleuren ringen bij de pookjes en ook verschillende kleuren toepassen bij de overige onderdelen van de Scuf Instinct Pro. Kortom, je bent hoe dan ook gebonden aan een forse prijs als je besluit dit model controller aan te schaffen, maar wel volgens jouw smaak.

Wat brengt de controller zoal met zich mee? Je hebt bij de hendels rubberen grip gebieden, wat lekker aanvoelt. Precies waar je middelvingers rusten, onderop de controller, heb je ook de shortcut knoppen (P1 tot en met 4). Die zijn zodanig vormgegeven dat je vingers erop rusten en met naar boven of beneden te tikken druk je ze in. De knoppen zijn ook stevig genoeg, waardoor je ze niet de hele tijd per ongeluk aan het indrukken bent. Erg fijne knoppen (stevige klik feedback), maar je moet het wel comfortabel vinden om met de onderkant van je middelvinger de P2- of P3-knoppen in te drukken. Normaliter heb je bij pro controllers peddles of knoppen die je altijd indrukt, maar nu duw je meer de hoger geleden P-knoppen in met je vinger. Het is wat wennen, maar het werkt uiteindelijk zeer degelijk.

Doeltreffende functies

Verdere features van de Instinct Pro zijn dat je ook trigger stops hebt. Je hebt een soort flipknop die je omzet om de triggers als een knop te laten functioneren. Dit geeft een uitstekende feedback in de triggerstop stand, je krijgt namelijk een soort zware muisklik. Dit voelt erg goed aan tijdens het gamen en dat maakt de Instinct Pro daarom al de moeite waard om te nemen. Bij de normale versie van de Instinct (€ 189,99) mis je namelijk de rubberen grips en de triggerstop. Tussen de P-knoppen kun je ook nog de Profile knop vinden. Op de controller zijn er drie presets met bepaalde instellingen van de P-knoppen. Met een lichtje op de voorkant van de controller kan je zien welk profiel je hebt gekozen. Mochten geen van deze presets je bevallen, dan kun je de P-knoppen ook remappen: je houdt de Profile knop dan ingedrukt totdat het LED-lampje begint te knipperen en dan klik je de gewenste knop in tegelijk met de betreffende P-knop om het zo in te stellen. Het werkt eenvoudig en snel, een goed systeem dus.

Bij het LED-lampje voor de profielen aanduiding, kan je tot slot nog een muteknop vinden om jezelf tijdens het spelen/chatten eenvoudig te muten. En daarmee hebben we alle bijzonderheden van deze controller wel benoemd. Want voor de rest kun je op de controller alle traditionele knoppen nog vinden, met uiteraard ook de Share-knop. De face buttons laten overigens wel wat te wensen over: ze hebben een wat dikkere membraan, zoals de wat oudere controllers. Het voelt daarom wat mushy aan, terwijl de Elite Series 2 en de normale Series wat stevigere feedback hebben. Dit is een gemiste kans en een kleine smet op het totale Instinct Pro geheel. Gelukkig heb je dan wel het vernieuwde D-pad, dat uiterst fijn is om te gebruiken.

Comfortabel gebruik

De controller is ook gewoon plezierig om naar te kijken, in zijn normale looks. De pookjes, P-knoppen en schouderknoppen hebben subtiele hexagonale texturen wat de controller luxe details geeft. De controller voelt echter wel als een normale Series controller aan, en had misschien nog wel wat metalen onderdelen mogen hebben voor het echte premium gevoel (zonder meerprijs). Een ander minpunt is de audiochip, die in de Instinct Pro verwerkt zit. De maximale volume output is schandalig laag, waardoor je bijna met een amplifier moet werken om een beetje normaal geluid uit de controller te krijgen. Dit gaat eigenlijk nergens over en daardoor word je bijna gedwongen een draadloze headset te gebruiken in combinatie met de Instinct Pro.

Een goedmakertje in deze is de optie dat je de controller kan gebruiken met AA-batterijen of juist een Series ondersteunde oplaadaccu. Zo heb je als consument altijd de mogelijkheid om qua accu’s hier los vervanging voor te vinden, bijvoorbeeld als er omtrent dit onderdeel iets mis gaat. Ook krijg je standaard AA-batterijen bij de Instinct Pro meegeleverd, alsook een lange USB-C kabel om de controller op te laden of om er bekabeld mee te gamen. Hoewel er relatief gezien vrij weinig om de hoek komt kijken bij de Instinct Pro, biedt deze controller wel veel opties om je game ervaring te verbeteren.