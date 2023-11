In de achterliggende periode heeft uitgever Bandai Namco beetje bij beetje bekendgemaakt welke personages er beschikbaar zullen zijn in Tekken 8. Er was na deze periode nu nog slechts één figuur over en dat is Reina geworden.

Reina werd gepresenteerd tijdens een livestream dit weekend en het betreft hier een volledige nieuwkomer voor de franchise. We zien haar natuurlijk in actie in de onderstaande trailer, waaruit blijkt dat ze vrij acrobatisch is.