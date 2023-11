Supergiant Games heeft aangekondigd dat de indie-hit Hades in 2024 zal worden uitgebracht voor iOS. Het spel zal exclusief beschikbaar zijn als onderdeel van Netflix Games, het videogame-aanbod van de streaminggigant.

De iOS-versie van de roguelite is ontwikkeld in samenwerking met Secret6, een ondersteunende studio die onder andere heeft meegewerkt aan tal van games van Naughty Dog, Cyberpunk 2077 en meer. Alle iOS-apparaten met versie 16 of later zouden het spel zonder problemen moeten aankunnen. De specifieke systeemeisen zullen later bekend worden gemaakt.

De ontwikkelaar heeft nog niets gedeeld over een eventuele Android-versie, maar hopelijk wordt deze binnenkort ook aangekondigd.