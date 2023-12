Review | Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections – Inmiddels is het al acht jaar geleden dat het verhaal van Naruto tot een einde kwam in Naruto: Ultimate Ninja Storm 4. Sindsdien heeft de franchise zich verder uitgebreid met een gloednieuwe manga en anime, waarin het verhaal draait om Boruto, de zoon van Naruto. Dat moet genoeg reden zijn geweest voor Bandai Namco om te denken dat er ruimte is voor een nieuwe game: Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections. Wij zijn aan de slag gegaan met deze nieuwste release in de anime-vechtfranchise om te bepalen of Ultimate Ninja Storm Connections de moeite waard is.

Duik in het verleden

In Ultimate Ninja Storm Connections kun je genieten van diverse modi, waaronder twee singleplayer verhalen. De eerste modus, genaamd History Mode, neemt je mee door 8 hoofdstukken die dienen als een samenvatting van het hele Naruto- en Naruto Shippuden-verhaal. In deze hoofdstukken herbeleef je de hoogtepunten van de franchise, maar in de praktijk bestaat dit voornamelijk uit veel statische beelden van de anime, vergezeld van tekst en eenvoudige gevechten die je ook in de Free Battle-modus zou kunnen spelen. Hoewel de tien baasgevechten in deze modus voor een meer meeslepende ervaring zorgen, is het teleurstellend dat het aantal baasgevechten zo laag is. De gevechten zijn, afgezien van enkele grafische verbeteringen, één-op-één overgenomen uit de voorgaande games en bieden dus niets nieuws voor fans van de Storm-franchise.

De tweede singleplayer modus is de Special Story Mode, een origineel verhaal van ongeveer vier uur waarin Naruto plotseling kwaadaardig lijkt te zijn geworden. Het grootste deel van het verhaal wordt via 3D-geanimeerde cutscènes verteld, met daartussen gevechten die plaatsvinden binnen een in-game VR-spel genaamd ‘Ninja Heroes’, waarin Boruto en zijn vrienden spelen. Hoewel het goed is dat er ook wat originele content in Ultimate Ninja Storm Connections zit, maakt dit niet echt veel indruk. Het verhaal is tergend traag, voorspelbaar en bovenal niet erg interessant. Er zijn enkele nieuwe baasgevechten in deze modus, maar zelfs deze zijn niet erg uitdagend of meeslepend. De twee verhaalmodi voelen eerlijk gezegd vooral als opvulling om een volledige game te kunnen verkopen.

Minimale iteratie

Om maar met de deur in huis te vallen, Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections is qua gameplay nagenoeg identiek aan Naruto: Ultimate Ninja Storm 4. Met rondje en je joystick voer je reguliere combo’s uit, je hebt chakra waarmee je personage specifieke Ninjutsu en Ultimate Jutsu kunt gebruiken die meer schade kunnen aanrichten, en je hebt je chakra dash om snel de ruimte te dichten tussen jou en je tegenstander. Je kiest aan het begin altijd één van de meer dan 140 personages en twee support personages. Tijdens het gevecht kun je veranderen naar één van de support personages om zo een heel ander arsenaal aan moves tot je beschikking te hebben.

Dit betekent niet dat er helemaal geen veranderingen zijn gemaakt. De tilt-move uit eerdere Storm-games is verdwenen, en personages hebben nu twee ninjutsu’s in plaats van één om tijdens gevechten te gebruiken. In sommige gevallen is de tilt-move deze tweede ninjutsu geworden, voor sommige personages zijn er geheel nieuwe ninjutsu’s toegevoegd. Dit is één van de betere veranderingen ten opzichte van het vorige spel in de franchise omdat je op deze manier meer keuzemogelijkheden hebt tijdens gevechten. Een andere grote, en ietwat dubieuze keuze, is dat je chakra-balk nu automatisch wordt aangevuld wanneer je niet actief in gevecht bent. Het beheer van chakra was juist één van de manieren om je tegenstander onder druk te zetten, deze strategische laag is nu dus bijna helemaal verdwenen. Druk zetten helpt nog wel, maar is een stuk minder effectief.

Alles tot je beschikking

Één van de leukere bezigheden in vechtspellen met een groot aantal personages, is het vrijspelen van deze personages door het spel te spelen, net zoals in eerdere Storm-games. In de nieuwste Naruto-game is dit echter helemaal niet het geval. Je hebt vanaf het begin toegang tot alle personages, in totaal iets meer dan 150; een indrukwekkend aantal, maar slechts tien personages zijn gloednieuw. Fans vragen al langer om de toevoeging van bepaalde personages zoals Kurenai, Anko, Code en nog meer, maar deze zijn vooralsnog niet te vinden in het spel. Het feit dat er al een seizoenspas op de planning staat voor vijf nieuwe personages voelt toch een beetje als content achterhouden. Dit omdat wat nu (nieuw) beschikbaar is gewoon te karig is en eigenlijk prima had gepast als DLC voor Storm 4, tegen een lagere prijs.

Twee stappen terug

Naast de eerdergenoemde verhaalmodi kun je in je eentje of met iemand anders losgaan in Free Battle, Survival Mode – waarin je tegen waves van vijanden vecht -, Tournament Mode, League Mode en een oefenmodus. Naast deze offline modi is er ook weer een online modus die in alle eerlijkheid ondermaats is. Je enige opties zijn casual en competitieve gevechten. In tegenstelling tot voorgaande Storm spellen kun je geen private matches organiseren, wat betekent dat je niet online met vrienden kan spelen. Wat ons betreft een immens grote achteruitgang, vooral gezien het feit dat er aan oude problemen niets is gedaan. In de competitieve modus kunnen tegenstanders rage quitten en dan doet het spel net alsof het gevecht nooit heeft plaatsgevonden en de netwerkkwaliteit is niet heel geweldig. Storm Connections gebruikt namelijk een peer-to-peer connectie wat betekent dat je afhankelijk bent van de internetsnelheid van je tegenstander en vice versa.

Op technisch vlak is de game wel wat verbeterd. Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections heeft een 4K-resolutie en draait met 60 frames per seconde op de huidige generatie consoles. Een andere goede toevoeging is de mogelijkheid om PS4- en Xbox One-spelers (met 30fps) te blokkeren in de online modus. Één van de gevolgen van de verhoogde framerate was dat de Engelse nasynchronisatie niet goed meer bij de mondanimaties paste in Connections, waardoor de Engelse voice lines volledig opnieuw zijn opgenomen. Helaas pakt dit verschrikkelijk uit; het lijkt namelijk alsof de stemacteurs totaal geen richting hebben gekregen. De toon en emotie passen vaak totaal niet bij de situatie die zich voordoet. De Japanse dub daarentegen blijft van hoge kwaliteit.

Stageproject

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections is in essentie een goed afgewerkt product, maar dat komt vrijwel alleen doordat het Naruto: Ultimate Ninja Storm 4 als basis gebruikt. Het lijkt er erg op dat ze alle assets van dit spel hebben gekopieerd en een aantal stagiaires en junior ontwikkelaars aan het werk hebben gezet om vertrouwd te raken met de engine. Om vervolgens wat nieuwe content toe te voegen, zodat ze het spel weer voor 60 euro konden verkopen. En dat is erg zonde, want daarmee haalt deze titel de potentie van de basis die men gebruikt volledig onderuit.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.