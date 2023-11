In januari 2019 bracht Bandai Namco het meest recente deel in de Ace Combat reeks uit, namelijk Ace Combat 7: Skies Unknown. De game werd lovend ontvangen door fans en critici, en ook wij waren destijds tevreden over de game. Vorig jaar in november stond de game op 4 miljoen verkopen en de titel heeft nu een nieuwe mijlpaal bereikt.

Net iets meer dan een jaar later is de game namelijk 5 miljoen keer verkocht. De onderstaande afbeelding werd door Bandai Namco gedeeld op X. Een knappe prestatie, aangezien er dus in ongeveer een jaar tijd een miljoen verkopen bij zijn gekomen. Een reden voor een feestje bij Bandai Namco dus.

De laatste uitbreiding voor de game was de Top Gun: Maverick uitbreiding, nadien is het stil geworden. Wellicht dat het dus tijd wordt om naar een nieuw deel te gaan kijken.