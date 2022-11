Het is weer reden voor een feestje bij Bandai Namco. Het meest recente deel uit de Ace Combat-serie heeft namelijk de mijlpaal van 4 miljoen verkopen weten te bereiken. De game beviel ons destijds ook zeker goed, dus zo’n mijlpaal is een mooi hart onder de riem voor alle gepassioneerde ontwikkelaars binnen het Ace Combat-team.

Om dit moment te vieren heeft Bandai Namco een pagina in het leven geroepen om dit heugelijke nieuws op te delen. Daarnaast bieden ze ook een wallpaper aan voor de echte Ace Combat-fans die dit moment ook niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. De wallpaper is beschikbaar in allerlei resoluties voor pc’s en mobiele devices.