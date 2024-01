Na vijf jaar van afwezigheid kwam er in 2019 een nieuw deel uit in de Ace Combat-serie, namelijk Ace Combat 7: Skies Unknown. Deze game verscheen toen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Binnenkort is het spel ook op de Nintendo Switch te spelen.

De Switch-versie van deze Ace Combat zal worden aangeboden als Deluxe Edition. Buiten de game zelf zal er ook content inbegrepen zitten die naderhand voor de andere versies is uitgebracht. Het gehele pakket bestaat uit het volgende:

The base Ace Combat 7 game

Three aircraft sets: ADF-11F Raven Set, ADF-01 FALKEN Set, ADFX-01 Morgan Set

Three new missions: Unexpected Visitor, Anchorhead Raid, Ten Million Relief Plan

Music Player mode

Playable F-104C Avril aircraft

Playable F-4E Phantom II aircraft

Three aircraft skins from past games in the series

Eight emblems from past games in the series

Ace Combat 7: Skies Unknown – Deluxe Edition voor de Nintendo Switch zal op 11 juli 2024 in de winkels liggen. Voor nu is er een trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.