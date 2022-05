Een kleine maand geleden liet Bandai Namco weten dat Ace Combat 7: Skies Unknown speciale content krijgt in het kader van Top Gun: Maverick, de nieuwe film die komende week in de bioscopen verschijnt. Nu is de onderstaande teaser trailer vrijgegeven, waarin we een eerste blik op deze DLC krijgen.

Ook is duidelijk geworden wanneer de content precies wordt uitgebracht. De Top Gun Maverick Aircraft Set voor Ace Combat 7 verschijnt op 26 mei. Niet bepaald verrassend, omdat dat ook de datum is waarop de nieuwe Top Gun-film op het witte doek verschijnt.