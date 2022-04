De Top Gun-film verscheen in 1986 op het witte doek en was destijds enorm populair. Deze film is later nog in een vernieuwd jasje opnieuw gedraaid en dit jaar mogen we wederom een nieuwe Top Gun-film verwachten onder de naam Top Gun: Maverick. Uiteraard staan de gevechtspiloten centraal en je kan met diezelfde vliegtuigen aan de slag in Ace Combat 7: Skies Unknown.

Bandai Namco liet via de onderstaande Tweet weten dat zij de handen ineengeslagen hebben met de nieuwe film en hierbij wordt genoemd dat het om de beschikbare gevechtsvliegtuigen uit de prent gaat. Of er nog andere content met deze deal gemoeid is, is niet bekend. Zodra er meer details bekend zijn, laten we dat uiteraard weten.