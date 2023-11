Het leven kent soms rare wendingen en dat is zeker gebleken in Life is Strange. De eerste game verscheen alweer 8 jaar geleden, in 2015, en werd warm onthaald. Sindsdien zijn er nog drie andere games verschenen, waarvan Life is Strange: True Colors het laatste deel was. Het origineel heeft nu een nieuwe mijlpaal bereikt.

Het officiële account op X deelde namelijk dat Life is Strange meer dan 20 miljoen spelers heeft gezien en dat mag best gevierd worden met een speciale trailer. Wat de toekomst van de franchise is, is op dit moment nog onbekend. Maar gezien het succes van het eerste deel, zou een nieuwe game zeker goed onthaald worden door de fans.