Begin dit jaar verscheen de Life is Strange Remastered Collection voor verschillende platformen, maar de Switch-versie bleef uit. Square Enix had echter al aangegeven dat die later zou uitkomen en daar hebben we nu eindelijk meer informatie over.

De collectie is omgedoopt naar ‘Life is Strange Arcadia Bay Collection’, die Life is Strange en Life is Strange: Before te Storm bevat. Deze twee games komen gezamenlijk op 27 september voor de Nintendo Switch uit en dat is de eerste keer dat deze franchise op het platform van Nintendo verschijnt.

Bij de bekendmaking heeft de uitgever nog een overzicht van belangrijkste punten meegestuurd: