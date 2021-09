Begin dit jaar is de Life is Strange: Remastered Collection aangekondigd. Een nieuwe uitgave, die de originele Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm bundelt. Daarnaast zijn er uiteraard ook de nodige grafische verbeteringen toegepast. Hoewel de games nog niet zo oud zijn, zorgt deze heruitgave er wel voor dat Square Enix de volledige serie bij de studio Deck Nine heeft ondergebracht. Dat was ook wel nodig, aangezien de originele ontwikkelaar Dotnod Entertainment Life is Strange achter zich heeft gelaten.

De collectie had dit jaar nog moeten uitkomen, maar afgelopen zomer kwam het bericht dat de Life is Strange: Remastered Collection uitgesteld is naar begin 2022. Inmiddels weten we eindelijk de exacte releasedatum. De Life is Strange: Remastered Collection komt op 1 februari uit en lanceert op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Google Stadia en pc. De prijs is echter nog niet onthuld, dus daar moeten we nog even op wachten.