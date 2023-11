Beeld het je even in: je bent een singleplayer game aan het spelen met een grote focus op een goed verhaal en een uitgebouwde gamewereld. Je wilt de wereldmap openen en plots… zie je reclame op je scherm verschijnen. Klinkt best vervelend, maar klaarblijkelijk is het al meerdere spelers overkomen tijdens het spelen van Assassin’s Creed: Odyssey.

Dit werd gemeld op Reddit en het voorval leek niet gebonden te zijn aan een specifiek platform. De speler in kwestie kreeg reclame te zien van de Black Friday sale omtrent Assassin’s Creed: Mirage, die hij manueel moest afsluiten om zo toch de wereldmap te kunnen openen.

Ubisoft heeft inmiddels op het voorval gereageerd en alles afgeschreven als ‘een technische fout’.

“We have been made aware that some players encountered pop-up ads while playing certain Assassin’s Creed titles yesterday. This was the result of a technical error that we addressed as soon as we learned of the issue.”