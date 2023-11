Over iets meer dan een week zullen The Game Awards weer plaatsvinden en naar verwachting zullen er dan diverse nieuwe games worden aangekondigd. Wat we precies mogen verwachten is nog in nevelen gehuld, maar Xbox is al begonnen met het teasen.

Via X geeft Klobrille aan dat Microsoft een promo heeft gepubliceerd waarop te lezen staat dat niemand The Game Awards mag overslaan vanwege belangrijke aankondigingen en Xbox nieuws dat men niet zou willen missen. Dit suggereert dat Microsoft met een grote Xbox aankondiging gaat komen, maar wat… dat is nog even aankijken.

Microsoft is er niet vies van om tijdens The Game Awards met aankondigingen te komen, zo onthulden ze daar in 2019 de Xbox Series X en Senua’s Saga: Hellblade 2. Daarnaast is de verwachting dat ook Capcom tijdens het evenement een grote aankondiging doet en wellicht komt Sony met een God of War aankondiging.