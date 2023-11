Er gaan al even geruchten rond dat Sony Santa Monica Studio werkt aan een uitbreiding voor God of War: Ragnarök. Sony zelf is tot op heden stil over waar de studio mee bezig is, maar als we nieuwe geruchten mogen geloven zal de aankondiging van deze uitbreiding niet lang meer op zich laten wachten.

Volgens de Spaanse website Areajugones zou de uitbreiding van een vergelijkbare omvang zijn als de stand-alone game Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. De website heeft deze informatie van eigen bronnen en dat weten te verifiëren. De aankondiging zou tegen het einde van het jaar moeten plaatsvinden.

Met nog een groot evenement in het vooruitzicht, The Game Awards, is het niet gek om te denken dat we daar de onthulling gaan zien. Gezien 2024 qua first-party games van Sony nogal troebel is, lijkt een uitbreiding voor God of War: Ragnarök een meer dan uitstekende manier om spelers begin volgend jaar bezig te houden.