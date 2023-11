Vrijdag stappen we de laatste maand van het jaar binnen en daarmee is het dinsdag de eerste dinsdag van de maand december, wat natuurlijk een update voor PlayStation Plus betekent. Via het PlayStation Blog heeft Sony zojuist bekendgemaakt welke titels op de planning staan.

De volgende drie games zullen we vanaf aanstaande dinsdag kunnen downloaden:

LEGO 2K Drive (PS4/PS5)

PowerWash Simulator (PS4/PS5)

Sable (PS5)

Dit maakt ook dat de games van november nog een paar dagen beschikbaar zijn om te downloaden. Het betreft Mafia II Definitive Edition, Aliens: Fireteam Elite en Dragon Ball: The Breakers. PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier.