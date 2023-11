Netflix is tegenwoordig meer dan alleen een streamingplatform voor films en tv-series, ze bieden immers ook al enige tijd games aan. Wat dat betreft heeft Netflix een mooie slag geslagen, want ze zullen vanaf 14 december verschillende klassieke Grand Theft Auto-games gaan aanbieden.

Het betreft hier Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, die op de genoemde datum beschikbaar gesteld zal worden via de streamingdienst. Deze collectie verscheen eerder voor andere platformen in nogal discutabele staat, maar updates hebben het geheel door de tijd heen beter gemaakt.

Deze trilogie bevat op zichzelf Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas. Het zal gespeeld kunnen worden via de mobiele app van Netflix op Android en iOS.