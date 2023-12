Microsoft zet hevig in op de groei van hun Game Pass-dienst en één van de drijfveren is het op dag één toevoegen van first-party content. De dienst leunt echter ook op third-party games en nu heeft de techgigant – enigszins verrassend – onthuld hoeveel ze daarvoor jaarlijks uitgeven.

Microsofts Phil Spencer heeft namelijk gesproken met Windows Central en in het uitgebreide interview heldert de topman een aantal zaken op, waaronder het (voorlopig) niet aanbieden van Game Pass op Nintendo- en PlayStation-consoles. Spencer vertelt ook dat ze jaarlijks meer dan een miljard dollar uitgeven om third-party games naar Game Pass te brengen.

“We’ve put a lot of money into the market, over a billion dollars a year supporting third-party games coming into Game Pass.”

Er worden al langer vragen gesteld in hoeverre deze investeringen zich ook daadwerkelijk terugbetalen, maar Spencer geeft tevens snel aan dat de dienst ondanks die gigantische cijfers wel “financieel levensvatbaar” is en dat Game Pass wel degelijk geld in het laatje brengt.