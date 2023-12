Als er een game op het internet verschijnt voordat deze officieel is aangekondigd, zijn vaak de verschillende websites van wereldwijde rating boards de schuldige. Ditmaal is het Metacritic die vroegtijdig een nog aan te kondigen editie van een game toont.

Op Metacritic is een pagina te vinden voor Resident Evil 4 Remake: Gold Edition. Op de pagina valt te lezen dat deze editie op 9 februari 2024 zal verschijnen. Er staat niet bij waar de Gold Edition uit zal bestaan, maar hoogstwaarschijnlijk zal het gaan om de game plus alle extra content die reeds voor het spel is uitgekomen.

Op het moment staan alleen de PlayStation 4 en PlayStation 5 als platformen aangegeven waarop Resident Evil 4 Remake: Gold Edition zal uitkomen. Aangezien het origineel ook uitkwam voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, gaan we er vanuit dat de Gold Edition ook op deze platformen zal verschijnen.

Gezien de releasedatum kennelijk al over twee maanden is, zal het waarschijnlijk niet lang duren tot de officiële aankondiging van de game volgt. De kans is ook groot dat dit zal volgens tijdens The Game Awards.