De remake van Resident Evil 4 kreeg op 8 december een VR-modus, waardoor eigenaars van een PlayStation VR2 met een uiterst vers aanvoelende horrorervaring aan de slag konden. De klassieker was ook in virtual reality een erg intense ervaring, mede doordat het perspectief zich van over de schouder naar first person verplaatste.

In de onderstaande developer diary legt het team achter de VR-versie van Resident Evil 4 haarfijn uit hoe ze de modus precies in elkaar geknutseld hebben. Een behoorlijk interessante duik achter de schermen, als je het ons vraagt. Ook de moeite waard als je gewoon even wilt kijken hoe Resident Evil 4 er in eerste persoon uitziet.