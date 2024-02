Begin december dook de Resident Evil 4 Gold Edition bij Metacritic op, wat een aanstaande aankondiging suggereerde. Het bleef echter stil vanuit Capcom, maar nu een kleine twee maanden later is daar eindelijk het nieuws dat deze editie inderdaad bestaat.

Capcom heeft de Resident Evil 4 Gold Edition nu officieel aangekondigd en de release laat niet lang meer op zich wachten, deze editie verschijnt namelijk op 9 februari voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Deze uitgave bevat de remake van Resident Evil 4, Seperate Ways en een extra DLC-pakket met wat cosmetische content, wapens en andere in-game features.

Mocht je de Resident Evil 4 Remake nog niet hebben aangeschaft, dan loont het om op deze editie te wachten. De game is in ieder geval zeker de moeite waard, want we gaven het vorig jaar in onze review een torenhoog cijfer.