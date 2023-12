Forza Horizon en het onlangs gelanceerde Forza Motorsport vullen elkaar mooi aan in hun respectievelijke genres van arcade racen en simulatie. Forza Horizon 5 is dan alweer een aantal jaren oud, maar de game wordt nog met regelmaat voorzien van nieuwe content en nu heeft Playground Games wat informatie gedeeld over de aankomende seizoenen.

Zo zal deze maand het “Winter Wonderland” evenement van start gaan, wat een nieuwe Festival Playlist en een aantal gratis auto’s met zich meebrengt. Daarbij is het Stadium-gebied van de map van een make-over voorzien en het weer zal in z’n geheel weinig zon vertonen. Samen met dit seizoen wordt ook het Fast X autopakket beschikbaar gesteld. Zoals de naam al doet vermoeden, bevat dit pakket een aantal auto’s uit de Fast & Furious-films en kost een tientje.

Na Winter Wonderland kunnen we in januari aan de slag met “Community Favourites”, waar we in februari de “Lunar Year” update mogen verwachten.