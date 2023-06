In het kader van de Barbie-film die volgende maand in première gaat, mogen spelers van Forza Horizon 5 een bijzondere update verwachten. Playground Games heeft aangekondigd dat ze twee voertuigen gebaseerd op de film aan de game hebben toegevoegd.

Het gaat om de 1956 Chevrolet Corvette EV Corvette en de 2022 Hummer EV Pickup. De eerste auto is gelijk aan de auto waarmee Barbie in de film rondrijdt. De Hummer is dan weer de auto waarmee Ken in de film zal rijden.

De voertuigen zijn gratis te downloaden voor de game. Om ze te claimen moet je inloggen en naar de Message Center gaan waar je ze kan claimen. Nadien zullen de twee auto’s in je garage beschikbaar zijn.