Een aantal weken geleden werd via Production List, een organisatie die filmproducties bijhoudt, al duidelijk dat HBO’s The Last of Us seizoen 2 gepland staat voor een release in 2025. Voor de goede orde heeft HBO nu zelf ook dit jaartal bevestigd, al blijft een exacte releasedatum natuurlijk nog uit.

De productie van het tweede seizoen staat gepland om van start te gaan op 12 februari 2024. HBO had al eerder willen beginnen, maar dankzij de stakingen van de Writers Guild of America en mede-hoofdrolspeler Pedro Pascals volle agenda heeft dit wat langer op zich laten wachten.