De games van 2024 | Homeworld 3 – Als nieuwe ontwikkelaar wist Relic Entertainment in 1999 met de eerste Homeworld een geweldig debuut te maken. De game was niet alleen een kritisch, maar ook een commercieel succes. In de jaren negentig domineerde het RTS-genre nog de verkooplijsten, waardoor de concurrentie moordend was, echter had Relic geen standaard RTS-game afgeleverd. Er volgde al snel een standalone uitbreiding en een direct vervolg in 2003, maar daarna werd het stil. Door het faillissement van uitgever THQ kon Gearbox het IP kopen en werd Blackbird Interactive ingeschakeld voor de Homeworld Remastered Collection en de prequel Homeworld: Deserts of Kharak. In 2019 kwam dan uiteindelijk het verlossende woord dat Homeworld 3 in ontwikkeling is en eraan zit te komen.

Homeworld 3 – Zoals eerder aangegeven hebben we het hier niet over een standaard RTS-serie. Homeworld speelt zich af in de ruimte, waardoor je in drie dimensies oorlog moet voeren. Dit brengt andere tactische mogelijkheden met zich mee en vandaar dat de reeks na al die jaren nog steeds door fans op handen wordt gedragen. Daarnaast is het verhaal altijd even belangrijk als de actie geweest. In dit nieuwe deel is dat niet anders en de game volgt duidelijk de opzet van beide voorgangers. Je mag in de lijvige singleplayercampagne dus wederom een episch verhaal verwachten, echter heeft de tijd niet stilgestaan en wordt er ook zwaar ingezet op een uitgebreide multiplayer modus in de vorm van War Games, die je solo of in coöp met drie anderen kunt spelen.

Uiteraard beschikt de game ook over de standaard modi, zoals PvP en Skirmish, die je in een RTS mag verwachten. De nadruk ligt echter op War Games, wat een PvE modus is met roguelike-elementen. Iedere ‘run’ speel je drie missies, waarna de sessie eindigt met een baasgevecht tegen een groot schip. Onderweg verzamel je grondstoffen en vind je artifacts die je van bonussen voorzien. Als alles goed gaat ben je iedere run ongeveer een uurtje zoet. De missies zelf zijn vrij standaard – verdedig een schip, verover een punt, etc – maar de omgevingen zijn dat absoluut niet. Waar je voorheen voornamelijk een lege ruimte om je heen had, kom je nu grote objecten zoals asteroïden en scheepswrakken tegen. Niet alleen zorgt het voor meer variatie, ook biedt het tactische mogelijkheden zoals dekking zoeken.

Voorlopige verwachting: Homeworld is niet voor iedereen. Hoewel het trouwe fans heeft, blijft het een niche serie. Het nieuwste deel probeert dan ook niet het roer drastisch om te gooien in de hoop een groter publiek te bereiken. De studio houdt vast aan wat de serie zo succesvol heeft gemaakt en geeft fans wat ze van Homeworld verwachten: een episch verhaal en oorlog in drie dimensies voeren. Uiteraard ziet alles er mooier en gevarieerder uit, maar de echte moderne insteek is de War Games-modus. Als die aanslaat, mogen we daar ongetwijfeld meer content voor verwachten. Wij hopen op een succes, want het is zonde als de serie weer sterrenstof moet verzamelen.