In de eerste helft van 2023 zullen wij naar verwachting met Homeworld 3 aan de slag kunnen. Om te laten zien hoever de ontwikkeling al gevorderd is, laat Blackbird Interactive maar al te graag wat nieuwe beelden zien. De onderstaande trailer werd getoond op PAX West en is in feite een wat uitgebreidere versie van de trailer die we op de gamescom te zien hebben gekregen.

In de trailer zien we wat meer van de gameplay mechanics. Zo is Homeworld 3 op sommige fronten een klassieke RTS-game, waarin je diverse middelen moet verzamelen om jouw leger op te bouwen. Ook leuk is hoe een carrier direct het gevecht in kan teleporteren om zo snel meer manschappen te brengen. Homeworld 3 zal exclusief voor de pc verschijnen, een releasedatum is nog niet gecommuniceerd.