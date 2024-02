Valve probeert met regelmaat gamers warm te maken met het Steam Next Fest, een speciaal evenement waar ontwikkelaars samen komen en demo’s uitgeven van de meest langverwachte games. De februari editie van het evenement is inmiddels live en bevat demo’s van honderden games, waaronder de PvPvE dungeon crawler Dungeonborne en Stormgate, een RTS die op Kickstarter veel successen boekte.

Ook het begeerde Homeworld 3 is van de partij. De sciencefiction RTS van Blackbird Interactive heeft een demo gekregen en die zal tot 12 februari beschikbaar zijn in de digitale winkel. De demo bevat de War Games modus, waarin spelers willekeurig gegenereerde scenario’s moeten verslaan. De modus kent vier maps en is met maximaal twee andere spelers te doorlopen.

Artifacts en Fleets die vrijgespeeld worden, kun je meenemen naar de volledige game die op 8 maart moet lanceren.