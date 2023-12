De games van 2024 | Little Nightmares III – In 2017 konden we kennismaken met de huiveringwekkende game van Tarsier Studios, een klein team dat in Zweden gevestigd is. Zij wisten het voor elkaar te krijgen om een 2D-platform horrorgame te maken die uiterst sfeervol was en een mysterieuze setting kende. We hebben het hier over Little Nightmares. Twee jaar geleden verscheen het vervolg en deze was minstens zo boeiend als het origineel. Niet zo vreemd dus dat Bandai Namco nog een derde game wil uitgeven, al staat Tarsier Studios niet langer aan het roer. Ontwikkelaar Supermassive Games heeft het IP overgenomen en komt met Little Nightmares III.

Little Nightmares III – Het concept is inmiddels wel bekend: je speelt als een hulpeloos wezentje dat uit de handen van allerlei monsters moet blijven. Dit doe je door puzzels op te lossen, obstakels te overwinnen en simpelweg goed op je omgeving te letten tijdens de achtervolgingen. In Little Nightmares III begeven we ons in het land Nowhere. We staan dit keer in de schoenen van twee hoofdpersonen genaamd Low en Alone. Zij zoeken rusteloos naar een uitweg uit Nowhere, maar raken verstrikt in de mysterieuze locatie genaamd The Spiral. Deze locatie zit vol illusies en daardoor lijkt niets wat het is. Opletten geblazen dus, want voor je het weet leg je het loodje als je niet goed oplet! Door goed samen te werken, moeten zij zich er een weg doorheen slaan omdat hun leven en vrijheid op het spel staat.

Wat Little Nightmares III interessant maakt ten opzichte van zijn voorgangers, is dat er voor het eerst coöperatieve mogelijkheden zijn. Je kan samen met een vriend of vriendin on- en offline het avontuur aangaan, of geheel solo met een AI-compagnon. Het samenwerken geeft nog meer tijdsdruk aan ontsnappingen en puzzels, wat er voor moet zorgen dat de spanning nog wat meer naar boven komt. Hoe Supermassive Games de levels gaat vormgeven, is nog onduidelijk maar ze zullen wat anders zijn gezien het oog op de coöperatieve elementen. Ook presenteert de game je een geheel nieuwe setting en we zijn benieuwd hoe het totaalplaatje eruit gaat zien. Nieuwe spelers hoeven zich ook niet ongerust te maken: je kunt Little Nightmares III gewoon spelen zonder verdere kennis van de vorige games.

Voorlopige verwachting: Hoewel we nog niet veel weten over Little Nightmares III, hebben de voorgaande games bewezen wat voor horror pareltjes het zijn. De sfeer zit er tot nu toe weer uitstekend in en dit keer bevinden we ons in Nowhere dat er gedeeltelijk als een woestijn uitziet. De eerste beelden en informatie die we tot nu toe hebben gekregen klinken en ogen veelbelovend, en we zijn vooral benieuwd wanneer Little Nightmares III verschijnt. Er is helaas nog geen concrete releasedatum gegeven. Wij kunnen in ieder geval niet wachten om met Low en Alone de horror te trotseren en met eigen ogen te zien wat voor mysteries en gruwelen er schuilen in de breinen van Supermassive Games