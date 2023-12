Death Stranding is al te spelen op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Het was de bedoeling dat de Director’s Cut dit jaar ook zou uitkomen voor de iPhone, iPad en Mac. Deze versie is echter uitgesteld.

505 Games laat via een X-post weten dat er iets meer tijd nodig is dan gedacht om Death Stranding: Director’s Cut naar de iPhone, iPad en Mac te brengen. Daarom is de release window verschoven naar begin 2024.

Wanneer de game dus precies uitkomt is niet duidelijk. De uitgever zal weer van zich laten horen als er een exacte releasedatum bekend is.